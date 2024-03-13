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13 марта 2024, 16:20 | Обновлено 13 марта 2024, 16:21
725
3

Евросоюз запретил Суперлиге использовать данное название. Названа причина

Во всем виноват... чемпионат Дании

13 марта 2024, 16:20 | Обновлено 13 марта 2024, 16:21
725
3
Евросоюз запретил Суперлиге использовать данное название. Названа причина
Логотип Суперлиги

Евросоюз запретил Суперлиге Европы называться «Суперлигой» из-за чемпионата Дании, которая раньше зарегистрировала это название в качестве товарного знака, сообщает The Telegraph.

В ведомстве признали, что новое соревнование будет нарушать авторские права датской Суперлиги.

Отметим, что 21 декабря Европейский суд вынес решение по делу о Суперлиге Европы, признав незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания турнира. В пресс-релизе, в частности, отмечалось: «У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, обе организации злоупотребляют доминирующим положением».

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Источник The Telegraph
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OVS
Хай назвуть СуперПуперліга !
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+2
Flying Cat
RichBitchLeague
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0
Муґунот Уух
по аналогії з масковою ракетою BFR - Big Fucking Rocket нехай назовуть SFL - Super Fucking League
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0
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