Евросоюз запретил Суперлиге использовать данное название. Названа причина
Во всем виноват... чемпионат Дании
Евросоюз запретил Суперлиге Европы называться «Суперлигой» из-за чемпионата Дании, которая раньше зарегистрировала это название в качестве товарного знака, сообщает The Telegraph.
В ведомстве признали, что новое соревнование будет нарушать авторские права датской Суперлиги.
Отметим, что 21 декабря Европейский суд вынес решение по делу о Суперлиге Европы, признав незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания турнира. В пресс-релизе, в частности, отмечалось: «У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, обе организации злоупотребляют доминирующим положением».
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