Евросоюз запретил Суперлиге использовать данное название. Названа причина

Евросоюз запретил Суперлиге Европы называться «Суперлигой» из-за чемпионата Дании, которая раньше зарегистрировала это название в качестве товарного знака, сообщает The Telegraph.

В ведомстве признали, что новое соревнование будет нарушать авторские права датской Суперлиги.

Отметим, что 21 декабря Европейский суд вынес решение по делу о Суперлиге Европы, признав незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания турнира. В пресс-релизе, в частности, отмечалось: «У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, обе организации злоупотребляют доминирующим положением».