Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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WTA
13 марта 2024, 16:13 | Обновлено 13 марта 2024, 16:20
912
3

Марта КОСТЮК: «Не могу расслабиться, нервная система на пределе»

Спортсменка переживает из-за войны в Украине

13 марта 2024, 16:13 | Обновлено 13 марта 2024, 16:20
912
3
Марта КОСТЮК: «Не могу расслабиться, нервная система на пределе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что ей непросто оставаться спокойной и выходить на корт, когда в Украине продолжается война.

«Неделя в Сан-Диего была нелегкой. В каком-то смысле слишком эмоциональной. Эта неделя, слава Богу, более тихая (в Украине – прим). Но да, я пытаюсь приспосабливаться, потому что не могу расслабиться. Моя нервная система на пределе, поэтому я пытаюсь сохранить ее для правильных вещей».

«Вся моя семья сейчас в Украине, и они поддерживают меня из дома. И, конечно, это заставляет меня ценить все гораздо больше и быть очень благодарной за то, что у меня есть такая привилегия – заниматься этим видом спорта и напоминать всем, что война продолжается», – сказала Костюк.

На турнире в Индиан-Уэллсе Марта вышла в четвертьфинал.

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российско-украинская война Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Марто, будь ласка, не доводь себе до зриву, цього потрібно уникати, тим паче під час матчу, рано чи пізно Україна переможе, по іншому не буде, фінал один для всіх, все буде добре, добро переможе зло!
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Одна людина нічого не зможе змінити, але разом ми здатні на будь що. 
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