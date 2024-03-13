Марта КОСТЮК: «Не могу расслабиться, нервная система на пределе»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что ей непросто оставаться спокойной и выходить на корт, когда в Украине продолжается война.

«Неделя в Сан-Диего была нелегкой. В каком-то смысле слишком эмоциональной. Эта неделя, слава Богу, более тихая (в Украине – прим). Но да, я пытаюсь приспосабливаться, потому что не могу расслабиться. Моя нервная система на пределе, поэтому я пытаюсь сохранить ее для правильных вещей».

«Вся моя семья сейчас в Украине, и они поддерживают меня из дома. И, конечно, это заставляет меня ценить все гораздо больше и быть очень благодарной за то, что у меня есть такая привилегия – заниматься этим видом спорта и напоминать всем, что война продолжается», – сказала Костюк.

На турнире в Индиан-Уэллсе Марта вышла в четвертьфинал.