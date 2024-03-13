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  4. КЛОПП: «Ливерпуль — это раздражающая заноза, от нее никому не избавиться»
Англия
13 марта 2024, 15:44 |
258
0

КЛОПП: «Ливерпуль — это раздражающая заноза, от нее никому не избавиться»

Наставник мерсисайдцев — о чемпионской гонке в АПЛ

13 марта 2024, 15:44 |
258
0
КЛОПП: «Ливерпуль — это раздражающая заноза, от нее никому не избавиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ливерпуль» — это раздражающая заноза, от которой никому не избавиться. На самом деле, в этом и заключается наша идея. В нашей ситуации мы не можем просто убежать от других команд.

«Арсенал» сейчас находится в невероятной форме. Последние пять или шесть игр, которые я видел, были выдающимися, при этом они играли практически в одном и том же составе.

Что касается нас, то мы просто должны бороться, чтобы быть на вершине таблицы», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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Юрген Клопп Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Источник ФК Ливерпуль
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