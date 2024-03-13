Франция13 марта 2024, 15:29 |
261
1
ФОТО. ПСЖ поздравил с днем рождения 101-летнего болельщика
Морис Эжне был болбоем на ЧМ-1938
13 марта 2024, 15:29 |
261
1
ПСЖ отдал дань уважения 101-летнему фанату клуба.
Морис Эжне, родившийся в 1923-м году, посетил матч клуба против «Реймса» (2:2) в 25-м туре Лиги 1.
Пожилой болельщик пришел на стадион в компании своего сына и внучки. ПСЖ вручил ему именную футболку с годом рождения на спине вместо номера.
Примечательно, что 101-летний любитель футбола был болбоем на ЧМ-1938.
Он болеет за ПСЖ с начала 1970-х, хотя сам выступал на молодежном уровне за «Реймс».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2024, 21:00 6
Сине-желтые обыграли Словакию в матче, который прерывался из-за дождя
Футбол | 13 марта 2024, 06:55 10
Украинец хочет получить гарантии относительно игрового времени
Футбол | 13.03.2024, 13:23
Футбол | 13.03.2024, 13:11
Теннис | 12.03.2024, 23:28
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
И ещё ходит?)))) Это фотожаба
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2024, 00:50 1
11.03.2024, 16:49 2
12.03.2024, 08:53
11.03.2024, 21:28 8
12.03.2024, 19:35
11.03.2024, 17:21 4
11.03.2024, 23:37 19
12.03.2024, 10:48 14