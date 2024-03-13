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  4. ФОТО. ПСЖ поздравил с днем рождения 101-летнего болельщика
Франция
13 марта 2024, 15:29 |
261
1

ФОТО. ПСЖ поздравил с днем рождения 101-летнего болельщика

Морис Эжне был болбоем на ЧМ-1938

13 марта 2024, 15:29 |
261
1
ФОТО. ПСЖ поздравил с днем рождения 101-летнего болельщика
Парк де Пренс

ПСЖ отдал дань уважения 101-летнему фанату клуба.

Морис Эжне, родившийся в 1923-м году, посетил матч клуба против «Реймса» (2:2) в 25-м туре Лиги 1.

Пожилой болельщик пришел на стадион в компании своего сына и внучки. ПСЖ вручил ему именную футболку с годом рождения на спине вместо номера.

Примечательно, что 101-летний любитель футбола был болбоем на ЧМ-1938.

Он болеет за ПСЖ с начала 1970-х, хотя сам выступал на молодежном уровне за «Реймс».

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ПСЖ болельщики Лига 1 (Франция)
Источник ФК ПСЖ
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Max-Morlock
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