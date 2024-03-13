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Лига чемпионов
13 марта 2024, 15:49 |
1238
3

Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов

Процедура станет компьютеризированной

13 марта 2024, 15:49 |
1238
3
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

С сезона 2024/25 в Лиге чемпионов (и еврокубках в целом) будет новая система, которая заменит групповой этап. В Лиге чемпионов будет одна лига с участием 36 команд, а каждый участник сыграет по четыре матча дома и на выезде.

При жеребьевке будут четыре корзины по девять команд с учетом пятилетнего рейтинга УЕФА.

В УЕФА сообщили, что привычная всем жеребьевка, когда приглашенные звезды футбола вытягивают шарики, будет заменена на компьютеризированную систему. Сообщается, что в ручном режиме пришлось бы вытягивать до 900 шариков, а церемония затянулась бы на четыре часа.

Церемонию все еще будут проводить, но представителям команд и зрителям выведут на экраны результаты жеребьевки и календарь, который автоматически сформирует компьютер. Единственное, что шарики вытянут, чтобы определить очередность команд.

УЕФА обещает, что все пройдет быстро и надежно, а следить за честностью будет международная аудиторская компания Ernst & Young.

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Лига чемпионов УЕФА Лига Европы Лига конференций
Источник ESPN
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Андрій Заліщук
короче, все буде передбачено ще до жеребкування хто з ким гратиме
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+1
nick07
скільки було розмов про "сліпий" жереб з кульками, а тут взагалі - компютер то ж точно є визначений алгоритм, отже підігнати пд потрібний результат потрібно лише айтішника. Вже впадло їм втягувати у свої ігри зірок футболу?))))
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0
Виктор Войцеховский
Ну все правильно. Заеб...ись они греть шарики и вибраторы туда мантулить. Будет как в Пидорашке на выборах - 146% за.
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0
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