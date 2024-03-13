Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов

С сезона 2024/25 в Лиге чемпионов (и еврокубках в целом) будет новая система, которая заменит групповой этап. В Лиге чемпионов будет одна лига с участием 36 команд, а каждый участник сыграет по четыре матча дома и на выезде.

При жеребьевке будут четыре корзины по девять команд с учетом пятилетнего рейтинга УЕФА.

В УЕФА сообщили, что привычная всем жеребьевка, когда приглашенные звезды футбола вытягивают шарики, будет заменена на компьютеризированную систему. Сообщается, что в ручном режиме пришлось бы вытягивать до 900 шариков, а церемония затянулась бы на четыре часа.

Церемонию все еще будут проводить, но представителям команд и зрителям выведут на экраны результаты жеребьевки и календарь, который автоматически сформирует компьютер. Единственное, что шарики вытянут, чтобы определить очередность команд.

УЕФА обещает, что все пройдет быстро и надежно, а следить за честностью будет международная аудиторская компания Ernst & Young.