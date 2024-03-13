ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал защитника в аренду клубу Первой лиги
Даниил Хондак проведет вторую часть сезона в «Чернигове»
Ровенский «Верес» официально объявил об аренде защитника Даниила Хондака в перволиговый «Чернигов».
Отмечается, что арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до завершения сезона 2023/24.
Напомним, в состав «красно-черных» центральный защитник присоединился в январе 2023 года. Тогда с воспитанником киевского «Динамо» подписали контракт на правах свободного агента.
За «Верес» Даниил Хондак сыграл 5 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины U-19 в 100 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее Леонардо Кампана играл в Европе за «Фамаликан» и «Грассхоппер» по аренде из «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Арсенала» задел мертвого члена семьи Сержиу Консейсау