ОФИЦИАЛЬНО. Верес отдал защитника в аренду клубу Первой лиги

Ровенский «Верес» официально объявил об аренде защитника Даниила Хондака в перволиговый «Чернигов».

Отмечается, что арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до завершения сезона 2023/24.

Напомним, в состав «красно-черных» центральный защитник присоединился в январе 2023 года. Тогда с воспитанником киевского «Динамо» подписали контракт на правах свободного агента.

За «Верес» Даниил Хондак сыграл 5 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины U-19 в 100 тысяч евро.