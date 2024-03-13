Экс-игрок Челси вернется в Европу спустя семь лет выступлений в Китае

Бывший полузащитник «Челси» и игрок сборной Бразилии Оскар покинет китайский клуб «Шанхай Порт» в ноябре, когда истечет его текущий контракт.

По данным UOL, Оскар изучает возможность возвращения в Европу, правда, основным кандидатом на его трансфер является клуб его родного города – «Интернасьонал» из Порту-Алегри.

Напомним, что Оскар выступал за «Челси» с 2012 по 2017 год, забив 38 голов и сделав 37 передач в 203 матчах. Кроме того, он забил 12 голов в 48 матчах за сборную Бразилии.

Последние семь лет Оскар выступал в китайской Суперлиге, где стал легендой и капитаном «Шанхай Порт». За время пребывания в клубе он принял участие в 210 матчах, забил 61 гол и сделал 111 результативных передач.