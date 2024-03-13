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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 15:02 | Обновлено 13 марта 2024, 15:03
367
0

Василий КРАВЕЦ: «Я не идеален»

Защитник «Полесья» рассказал о своей игровой дисциплине

13 марта 2024, 15:02 | Обновлено 13 марта 2024, 15:03
367
0
Василий КРАВЕЦ: «Я не идеален»
ФК Полесье. Василий Кравец

Защитник житомирского «Полесья» Василий Кравец рассказал о своей игровой дисциплине.

– Когда ты играл за «Ворсклу» в прошлом сезоне, у тебя было достаточно немного желтых карточек – шесть за сезон. Для защитника это совсем мало. Ты прямо такой идеальный?

– Я не то, чтобы идеальный, у меня нет такого, что я хочу человека как-то покалечить, ударить. Мы же играем в футбол. Надо мяч забрать, если забрал мяч с фолом – ты не забрал мяч, ты сфолил. Так что мяч надо забирать, а не фолить. Играю не интеллигентно, но есть моменты, стараюсь без желтых карточек, без красных. Это подводит команду, если не дай бог что.

– Красные карточки были?

– Да, две за карьеру. Одна прямая, вторая – это две желтых. Это было в Испании. Там, когда эта прямая была, честно абсурд – мяч катился ни мой, ни его. Мы двое бежим и двое пошли в подкат. Я играю в мяч и он играет в мяч, мое колено согнулось и он просто налетел на мое колено грудью.

– То есть, тебя во время игры невозможно вывести из себя?

– Да меня вообще трудно из себя вывести.

Ранее Василий Кравец рассказал о конфликте с главным тренером «Днепра-1» Юрием Максимовым.

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Василий Кравец Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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