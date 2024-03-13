В Полесье рассказали о трансферах: «Становится все сложнее и сложнее»

Клуб УПЛ «Полесье» в последние дни подписания новых игроков был активным на трансферном рынке, заполучив форварда Луифера Эрнандеса и вингера Ивана Петряка.

О ситуации с трансферами рассказал спортивный директор Владимир Тесля.

О переходе Эрнандеса: «Луифер — универсальный игрок, обладающий сбалансированным сочетанием физических, технических и тактических качеств. Это позволяет ему активно участвовать в игре, воздействовать на нее. Его поразительная статистика прошлого сезона (19 голов и 4 ассиста) говорит сама за себя. Его трансфер – это результат многонедельной работы скаутского отдела футбольного клуба «Полесье». Скаутский отдел вел эту тяжелую работу и должен сказать, что мы совершили этот трансфер благодаря настойчивости и терпению. Есть четкое понимание, что этот игрок должен делать разницу».

О переходе Петряка: «Иван в аренде до конца сезона. Это опытный игрок, который нам поможет. Сейчас, из-за травмы Макуана, у нас есть дефицит вингеров. Поэтому Иван здесь, чтобы помочь».

О трансферах легионеров: «Если говорить об игроках с африканского и южноамериканского континентов, то приглашать их становится все сложнее и сложнее. Трансфер Яссина Фортюне из Франции, например, стал возможен благодаря моим хорошим личным отношениям с президентом «Сьона». При вроде бы равных условиях на рынке мы все же находимся в более слабой позиции, потому что в Украине идет война. Впрочем, должен сказать, что работа ведется непрерывно».