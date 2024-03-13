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  4. Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 14:13 |
773
2

Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба

Иван Бобко близок к возвращению в Одессу

13 марта 2024, 14:13 |
773
2
Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба
ФК Черноморец. Иван Бобко

Бывший игрок «Черноморца» Иван Бобко близок к возвращению в одесский клуб в роли спортивного директора или близкого по функционалу менеджера, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 33-летний экс-футболист мог бы продолжить карьеру игрока, но менеджерская должность является для него более интересной на данном этапе жизни.

Иван Бобко несколько раз возвращался в «Черноморец». Всего на его счету 134 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач в составе «моряков».

Последним клубом в карьере Ивана стали львовские «Карпаты». Летом 2023 года он принял решение повесить бутсы на гвоздь.

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Иван Бобко Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу спортивный директор
Источник Telegram
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Комментарии 2
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alex belogubko
он не нужен ЧО в тяжёлое время ушёл с команды --предатели нам не нужны --не достоин быть в ЧО --ищите другого
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