Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба

Бывший игрок «Черноморца» Иван Бобко близок к возвращению в одесский клуб в роли спортивного директора или близкого по функционалу менеджера, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 33-летний экс-футболист мог бы продолжить карьеру игрока, но менеджерская должность является для него более интересной на данном этапе жизни.

Иван Бобко несколько раз возвращался в «Черноморец». Всего на его счету 134 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач в составе «моряков».

Последним клубом в карьере Ивана стали львовские «Карпаты». Летом 2023 года он принял решение повесить бутсы на гвоздь.