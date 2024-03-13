Названа сумма, которую готов потратить Мбаппе на покупку дома в Мадриде

Несмотря на то, что официального подтверждения о переходе в «Реал» до сих пор нет, звездный форвард Килиан Мбаппе уже вовсю занят поисками жилья в Мадриде.

Генеральный директор розничной группы Steps Relocation Лидия Мартинес помогла многим ведущим спортсменам найти дом в Испании и обрисовала, сколько игрок сборной Франции может потратить на покупку.

«Здесь у нас есть две вещи: он хочет много места для тренировок, поэтому это не может быть в центре Мадрида, но в то же время он молодой человек, которого мы не сможем изолировать в месте, откуда ему необходимо добираться по часу каждый раз, когда он хочет поехать на тренировку или в ресторан.

По моему опыту, футболисты обычно не особо обращают внимание на цену. Обычно они снимают дом или квартиру до тех пор, пока они не покупают идеальный для себя дом. Покупка может стоить от 12 до 16 миллионов евро, в зависимости от того, чего мы хотим, или 25-35 тысяч евро в месяц на аренду — это что-то вполне нормальное. Они могут потратить год, пока найдут уже построенный дом, или два-три, если купят участок и захотят построить дом своей мечты», – приводит слова специалистки издание Marca.

Добавим, что Мартинес посоветовала Мбаппе переехать в роскошный район Ла Моралеха на окраине Мадрида. Многие из его будущих товарищей по команде, такие как Винисиус Жуниор, сейчас живут в этом районе, который предлагает уединение и много места.