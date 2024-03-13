ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта

В среду, 13 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Борнмут – Лутон Таун

1.53 – 5.08 – 6.05

22:00 Атлетико – Интер

3.14 – 3.45 – 2.46

22:00 Боруссия Дортмунд – ПСВ

2.21 – 3.99 – 3.21

22:10 ПСЖ – Ницца

1.50 – 4.84 – 7.01