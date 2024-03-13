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13 марта 2024, 13:24 |
84
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта

Важные события во всех видах спорта

13 марта 2024, 13:24 |
84
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 13 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Борнмут – Лутон Таун

Favbet 1.53 – 5.08 – 6.05

22:00 Атлетико – Интер

Favbet 3.14 – 3.45 – 2.46

22:00 Боруссия Дортмунд – ПСВ

Favbet 2.21 – 3.99 – 3.21

22:10 ПСЖ – Ницца

Favbet 1.50 – 4.84 – 7.01

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Источник Sport.ua
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