Аксель ВИТСЕЛЬ: «Игра против Интера будет для нас нелегкой»

Защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Первый матч был плохим для нас, но мы можем исправить ситуацию на нашем стадионе. Мы очень хорошо играем дома, поэтому это совсем другое дело. «Интер» – очень сильная команда во всех аспектах, поэтому нам будет нелегко. Но если мы будем соответствовать их интенсивности и агрессии, то сможем сделать что-то большое».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.