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  4. Аксель ВИТСЕЛЬ: «Игра против Интера будет для нас нелегкой»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 12:43 |
118
0

Аксель ВИТСЕЛЬ: «Игра против Интера будет для нас нелегкой»

Защитник «Атлетико» поделился ожиданиями от матча против «Интера»

13 марта 2024, 12:43 |
118
0
Аксель ВИТСЕЛЬ: «Игра против Интера будет для нас нелегкой»
УЕФА. Аксель Витсель

Защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Первый матч был плохим для нас, но мы можем исправить ситуацию на нашем стадионе. Мы очень хорошо играем дома, поэтому это совсем другое дело. «Интер» – очень сильная команда во всех аспектах, поэтому нам будет нелегко. Но если мы будем соответствовать их интенсивности и агрессии, то сможем сделать что-то большое».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.

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Аксель Витсель Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Интер
Источник УЕФА
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