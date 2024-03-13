ИНЬЕСТА – о Хави: «Никто так сильно не хочет, чтоб у Барсы все было хорошо»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением касательно решения своего бывшего одноклубника, а ныне главного тренера каталонского клуба Хави покинуть команду по окончании сезона.

«Я страдаю от этого решения вместе с болельщиками, потому что знаю, как сильно Хави хотел тренировать «Барсу», и как сильно он переживает за клуб.

Хави вложил в эту работу невероятную страсть. Никто так сильно не хочет, чтобы у клуба все было хорошо, как он. Очевидно, что если он решил уйти из команды, то это только ради лучшей участи для «Барселоны», — цитирует Иньесту La Gazzetta dello Sport.