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  4. ИНЬЕСТА – о Хави: «Никто так сильно не хочет, чтоб у Барсы все было хорошо»
Испания
13 марта 2024, 12:37 |
136
0

ИНЬЕСТА – о Хави: «Никто так сильно не хочет, чтоб у Барсы все было хорошо»

Легендарный футболист переживает за тренерскую судьбу своего бывшего одноклубника

13 марта 2024, 12:37 |
136
0
ИНЬЕСТА – о Хави: «Никто так сильно не хочет, чтоб у Барсы все было хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Андрес Иньеста

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением касательно решения своего бывшего одноклубника, а ныне главного тренера каталонского клуба Хави покинуть команду по окончании сезона.

«Я страдаю от этого решения вместе с болельщиками, потому что знаю, как сильно Хави хотел тренировать «Барсу», и как сильно он переживает за клуб.

Хави вложил в эту работу невероятную страсть. Никто так сильно не хочет, чтобы у клуба все было хорошо, как он. Очевидно, что если он решил уйти из команды, то это только ради лучшей участи для «Барселоны», — цитирует Иньесту La Gazzetta dello Sport.

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Хави Барселона отставка Андрес Иньеста
Источник Mundo Deportivo
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