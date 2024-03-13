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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны забыть о победе в первом матче»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 12:29 |
180
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны забыть о победе в первом матче»

Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»

13 марта 2024, 12:29 |
180
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Мы должны забыть о победе в первом матче»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Это будет очень сложный матч на стадионе, где «Атлетико» выиграл 13 матчей и один раз сыграл вничью в этом сезоне Ла Лиги. Вечера Лиги чемпионов особенные, и мы хотим отдать все силы, чтобы продолжить этот путь. У нас есть небольшое преимущество после первого матча, но мы должны попытаться забыть об этом. Порой на «Сан-Сиро» «Атлетико» показывал, на что он способен.

Мы не знаем, что будет делать «Атлетико», они любят варьировать свой подход. Они могут играть 3-5-2 и 4-4-2, у них есть игроки великолепного качества. Я не думаю, что система имеет значение, это больше о том, как игроки ее интерпретируют».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.

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Симоне Индзаги Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Интер
Источник УЕФА
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