Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и латвийка Алена Остапенко сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Деми Схюрс / Луиза Стефани.

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