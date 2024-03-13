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  4. Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 марта 2024, 11:45 |
161
0

Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1|4 финала парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс

13 марта 2024, 11:45 |
161
0
Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

13 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и латвийка Алена Остапенко сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Деми Схюрс / Луиза Стефани.

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Людмила Киченок WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Алена Остапенко Николь Мелихар Эллен Перес
Источник Sport.ua
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