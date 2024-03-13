WTA13 марта 2024, 11:45 |
161
0
Киченок / Остапенко – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1|4 финала парного разряда на турнире в Индиан-Уэллс
13 марта 2024, 11:45 |
161
0
13 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и латвийка Алена Остапенко сыграют против тандема Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – Деми Схюрс / Луиза Стефани.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2024, 16:05 0
Сборная Украины U-17 проводит последний матч квалификации Евро-2024
Футбол | 13 марта 2024, 06:55 9
Украинец хочет получить гарантии относительно игрового времени
Футбол | 13.03.2024, 08:15
Футбол | 12.03.2024, 21:00
Теннис | 13.03.2024, 07:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2024, 12:14
11.03.2024, 23:37 19
13.03.2024, 06:30 22
11.03.2024, 16:49 2
12.03.2024, 00:05 10
11.03.2024, 17:21 4
11.03.2024, 08:16 1