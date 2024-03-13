Диего СИМЕОНЕ: «Интер – одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Завтра мы встретимся с, возможно, одной из лучших команд Европы. Но я верю в свою команду и знаю, что они проведут хорошую игру против великого соперника. Это будет матч, который потребует очень высокой концентрации, и тот, кто ее будет иметь, победит.

Лаутаро всегда был чрезвычайным игроком. Он показал это в сборной Аргентины и теперь в «Интере». Он нашел свое место и является одним из лучших форвардов Европы».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.