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  4. Диего СИМЕОНЕ: «Интер – одна из лучших команд в Европе»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 11:51 |
287
0

Диего СИМЕОНЕ: «Интер – одна из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от матча против «Интера»

13 марта 2024, 11:51 |
287
0
Диего СИМЕОНЕ: «Интер – одна из лучших команд в Европе»
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера»:

«Завтра мы встретимся с, возможно, одной из лучших команд Европы. Но я верю в свою команду и знаю, что они проведут хорошую игру против великого соперника. Это будет матч, который потребует очень высокой концентрации, и тот, кто ее будет иметь, победит.

Лаутаро всегда был чрезвычайным игроком. Он показал это в сборной Аргентины и теперь в «Интере». Он нашел свое место и является одним из лучших форвардов Европы».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.

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Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Интер Диего Симеоне Лаутаро Мартинес
Источник УЕФА
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