ATP13 марта 2024, 11:22 | Обновлено 13 марта 2024, 11:41
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Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга в Индиан-Уэллс
13 марта 2024, 11:22 | Обновлено 13 марта 2024, 11:41
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13 марта французский теннисистк Гаэль Монфис (№54 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче 4-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№9 ATP). Встерча состоится первым запуском на корте №2. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис выиграл.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Луки Нарди (№123 ATP) или Томми Пола (№17 ATP).
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