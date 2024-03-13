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ATP
13 марта 2024, 11:22 | Обновлено 13 марта 2024, 11:41
196
0

Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга в Индиан-Уэллс

13 марта 2024, 11:22 | Обновлено 13 марта 2024, 11:41
196
0
Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

13 марта французский теннисистк Гаэль Монфис (№54 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№9 ATP). Встерча состоится первым запуском на корте №2. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис выиграл.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Луки Нарди (№123 ATP) или Томми Пола (№17 ATP).

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Каспер Рууд Гаэль Монфис ATP Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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