Гаэль Монфис – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 марта французский теннисистк Гаэль Монфис (№54 ATP) продолжит выступления на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 4-го раунда муж Элины Свитолиной сыграет против Каспера Рууда из Норвегии (№9 ATP). Встерча состоится первым запуском на корте №2. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч теннисистов, первый Монфис выиграл.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Луки Нарди (№123 ATP) или Томми Пола (№17 ATP).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА