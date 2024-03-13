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  4. Лечче нашел замену главному тренеру, уволенному за избиение соперника
Италия
13 марта 2024, 11:15 |
215
0

Лечче нашел замену главному тренеру, уволенному за избиение соперника

С Лукой Готти заключен контракт до 30 июня 2024 года с опцией продления

13 марта 2024, 11:15 |
215
0
Лечче нашел замену главному тренеру, уволенному за избиение соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Готти

Новым главным тренером «Лечче» стал Лука Готти. С ним заключен контракт до 30 июня 2024 года с опцией продления, сообщается на сайте клуба Серии А.

56-летний итальянский специалист ранее тренировал «Специю» и «Удинезе». В 2018–2019 годах он входил в штаб лондонского «Челси» при Маурицио Сарри, а до этого работал с Роберто Донадони в «Болонье», «Парме» и «Кальяри».

Отметим, что в «Лечче» Готти сменил Роберто Д’Аверсу, который был уволен за то, что ударил головой игрока «Вероны» после календарного матча чемпионата, в котором его команда потерпела дома минимальное поражение (0:1).

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Источник ФК Лечче
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