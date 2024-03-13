Лечче нашел замену главному тренеру, уволенному за избиение соперника
С Лукой Готти заключен контракт до 30 июня 2024 года с опцией продления
Новым главным тренером «Лечче» стал Лука Готти. С ним заключен контракт до 30 июня 2024 года с опцией продления, сообщается на сайте клуба Серии А.
56-летний итальянский специалист ранее тренировал «Специю» и «Удинезе». В 2018–2019 годах он входил в штаб лондонского «Челси» при Маурицио Сарри, а до этого работал с Роберто Донадони в «Болонье», «Парме» и «Кальяри».
Отметим, что в «Лечче» Готти сменил Роберто Д’Аверсу, который был уволен за то, что ударил головой игрока «Вероны» после календарного матча чемпионата, в котором его команда потерпела дома минимальное поражение (0:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 12 марта прошли два ответных матча 1/8 финала главного еврокубка
Сине-желтых в матче против команды Словакии устроит даже ничья