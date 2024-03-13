Гаэль МОНФИС: «После тенниса займусь чем-то, связанным с магией»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, что с юных лет увлекался магией. В настоящее время муж Элины Свитолиной совершенствуем это ремесло, чтобы в будущем выступать на шоу.

«Мне давно нравится магия, но я держал это в некотором роде в секрете. Потому что в глубине души после тенниса я хочу сделать что-то с магией.

Когда я был младше, родители привели меня к иллюзионисту, и мне очень понравился дух этого шоу. Тогда я немного испытал себя. Когда я подрос, я попробовал сделать пару фокусов. А потом я встретил очень хорошего иллюзиониста, который помог мне подняться на самый высокий уровень. И определенно сейчас, ближе к концу своей карьеры, я думаю, может быть, я сделаю что-то с магией. Было бы наглостью сказать, что я практикуюсь, но я просто делаю фокусы для удовольствия.

Я часто хожу на шоу. Я был на многих. В 2009 году я ходил смотреть на Крисса Энджела. Я ходил смотреть на Дэвида Копперфильда в Вегасе. Когда я был в Англии, я ходил туда с Элиной, потому что она знала, что я увлекаюсь фокусами. Это было в первые недели нашего знакомства, она знала, что я люблю фокусы, и поэтому пошла со мной на магическое шоу. Я увидел так много фокусников. Но теперь, когда у меня есть время, может быть, и в межсезонье я буду ходить на шоу.

Мне нравятся карты. Мне нравятся иллюзии. Но если вы наблюдаете за мной с самого начала, никто не обращал внимания на то, что мне нравится магия. У меня есть татуировка [с картой], и она всегда была [на запястье], но никто не замечал. Вот в чем фокус! Никто этого не заметил. Она всегда была там.

Моей дочери это нравится. Она будет иллюзионисткой, это точно. Она обожает карты. Возможно, она будет лучше, чем ее отец. Ей нравятся мои фокусы», – сказал Монфис.