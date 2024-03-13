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Лига чемпионов
13 марта 2024, 10:20 | Обновлено 13 марта 2024, 10:21
2054
3

Тренер Порту: «Артета во время матча оскорблял мою семью»

Главный тренер «Арсенала» задел мертвого члена семьи Сержиу Консейсау

13 марта 2024, 10:20 | Обновлено 13 марта 2024, 10:21
2054
3
Тренер Порту: «Артета во время матча оскорблял мою семью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о неспортивном поведении испанского коуча лондонского «Арсенала» Микеля Артеты во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Артета во время игры вернулся на скамейку запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что того, кого он оскорбил, уже нет среди нас. Пусть он заботится о тренировках своей команды, которая имеет более чем достаточно качественных футболистов, чтобы играть намного лучше».

Напомним, второй поединок между «Арсеналом» и «Порту» закончился со счетом 1:0 в пользу «канониров», а по сумме двух матчей – 1:1, поэтому игра перешла в серию пенальти. В ней более точными оказались лондонцы – 4:2.

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Арсенал Лондон Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Арсенал - Порту Микель Артета
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Sheva19
Надо было повторить подвиг Зидана .
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+1
karimj
Якщо так дійсно було, то Артета як людина, викликає зневагу.
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0
orly7605
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0
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