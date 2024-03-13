Тренер Порту: «Артета во время матча оскорблял мою семью»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал о неспортивном поведении испанского коуча лондонского «Арсенала» Микеля Артеты во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Артета во время игры вернулся на скамейку запасных и оскорбил мою семью на испанском языке. Я сказал ему, что того, кого он оскорбил, уже нет среди нас. Пусть он заботится о тренировках своей команды, которая имеет более чем достаточно качественных футболистов, чтобы играть намного лучше».

Напомним, второй поединок между «Арсеналом» и «Порту» закончился со счетом 1:0 в пользу «канониров», а по сумме двух матчей – 1:1, поэтому игра перешла в серию пенальти. В ней более точными оказались лондонцы – 4:2.