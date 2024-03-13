СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
Полька недовольна, что соперница не попала в корт
Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о забавном эпизоде в матче четвертого раунда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
– Случалось ли раньше, чтобы игрок подавал вам с руки?
– Не думаю, если честно. Может быть, в Казахстане этому учат. Не знаю, потому что Бублик делает то же самое.
Мне, в общем-то, все равно. Честно говоря, если бы подача попала, это был бы мой лучший прием, наверное, за весь матч (улыбается). На самом деле я была недовольна, что она попала в аут. Но я готова ко всему, что летит на мою сторону корта, так что мне все равно, что происходит по ту сторону сетки.
Underarm serve by Putintseva not suprising Iga pic.twitter.com/4W8y3xbdY1— Ania (@eni_87ch) March 13, 2024
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