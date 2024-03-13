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  4. СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
WTA
13 марта 2024, 09:59 |
1503
0

СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»

Полька недовольна, что соперница не попала в корт

13 марта 2024, 09:59 |
1503
0
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о забавном эпизоде в матче четвертого раунда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

– Случалось ли раньше, чтобы игрок подавал вам с руки?
– Не думаю, если честно. Может быть, в Казахстане этому учат. Не знаю, потому что Бублик делает то же самое.

Мне, в общем-то, все равно. Честно говоря, если бы подача попала, это был бы мой лучший прием, наверное, за весь матч (улыбается). На самом деле я была недовольна, что она попала в аут. Но я готова ко всему, что летит на мою сторону корта, так что мне все равно, что происходит по ту сторону сетки.

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WTA Индиан-Уэллс Юлия Путинцева Ига Свёнтек
Источник ASAP text
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