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Лига чемпионов
12 марта 2024, 23:49 | Обновлено 13 марта 2024, 00:19
142
0

ВИДЕО. Роберт Левандовски поставил точку в матче Барселоны и Наполи

На 83-й минуте каталонский клуб забил 3-й гол в поединке Лиги чемпионов

12 марта 2024, 23:49 | Обновлено 13 марта 2024, 00:19
142
0
ВИДЕО. Роберт Левандовски поставил точку в матче Барселоны и Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).

На 83-й минуте Роберт Левандовски поставил точку во втором матче (3:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи

ГОЛ! 3:1. Роберт Левандовски, 83 мин.

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Барселона Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Наполи Роберт Левандовски
Источник Sport.ua
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