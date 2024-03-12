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Лига чемпионов
12 марта 2024, 22:52 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
349
0

ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равный

«Канониры» забили в конце первого тайма

12 марта 2024, 22:52 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
349
0
ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равный
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Фулбек «канониров» Александр Зинченко начал этот матч на скамейке для запасных

На 41-й минуте «Арсенал» вышел вперед в этом матче. Автором гола стал Леандро Троссард, который сравнял счет по результатам двух матчей (1:1).

ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равен

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Источник Sport.ua
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