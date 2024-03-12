ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равный
«Канониры» забили в конце первого тайма
Во вторник, 12 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и «Порту».
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Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Фулбек «канониров» Александр Зинченко начал этот матч на скамейке для запасных
На 41-й минуте «Арсенал» вышел вперед в этом матче. Автором гола стал Леандро Троссард, который сравнял счет по результатам двух матчей (1:1).
ВИДЕО. Троссард забил за Арсенал. Счет по результатам двух матчей равен
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