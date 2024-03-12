ВИДЕО. Амир Ррахмани отыграл один мяч для Наполи в игре с Барселоной

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

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Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).

На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч (1:2)

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.