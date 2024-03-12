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Лига чемпионов
12 марта 2024, 22:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
269
0

ВИДЕО. Амир Ррахмани отыграл один мяч для Наполи в игре с Барселоной

На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума

12 марта 2024, 22:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
269
0
ВИДЕО. Амир Ррахмани отыграл один мяч для Наполи в игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Ррахмани

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).

На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч (1:2)

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.

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Барселона Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Наполи
Источник Sport.ua
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