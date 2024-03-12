Лига чемпионов12 марта 2024, 22:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
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ВИДЕО. Амир Ррахмани отыграл один мяч для Наполи в игре с Барселоной
На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума
12 марта 2024, 22:35 | Обновлено 12 марта 2024, 22:57
269
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12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).
На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч (1:2)
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи
ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.
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