Лига чемпионов12 марта 2024, 22:25 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
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ВИДЕО. Штанга и гол. Канселу удвоил перевес Барселоны в матче с Наполи
На 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составляет два мяча
12 марта 2024, 22:25 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
226
0
12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).
На 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составило два мяча. После удара в штангу от партнера Жоау Канселу добил мяч в ворота соперника (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи
ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.
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