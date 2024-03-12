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Лига чемпионов
12 марта 2024, 22:25 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
226
0

ВИДЕО. Штанга и гол. Канселу удвоил перевес Барселоны в матче с Наполи

На 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составляет два мяча

12 марта 2024, 22:25 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
226
0
ВИДЕО. Штанга и гол. Канселу удвоил перевес Барселоны в матче с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).

На 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составило два мяча. После удара в штангу от партнера Жоау Канселу добил мяч в ворота соперника (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи

ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.

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Барселона Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Наполи Жоау Канселу
Источник Sport.ua
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