Лига чемпионов12 марта 2024, 22:19 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
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ВИДЕО. Фермин Лопес открыл счет для Барселоны в матче с Наполи
На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей
12 марта 2024, 22:19 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
161
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12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).
На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей. Фермин Лопес открыл счет (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи
ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.
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