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Лига чемпионов
12 марта 2024, 22:19 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
161
0

ВИДЕО. Фермин Лопес открыл счет для Барселоны в матче с Наполи

На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей

12 марта 2024, 22:19 | Обновлено 12 марта 2024, 22:40
161
0
ВИДЕО. Фермин Лопес открыл счет для Барселоны в матче с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе и завершился вничью (1:1).

На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей. Фермин Лопес открыл счет (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Барселоны и Наполи

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.

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Барселона Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Барселона - Наполи Фермин Лопес
Источник Sport.ua
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