КОНСЕЙСАУ: «Порту приехал в Лондон, чтобы дать бой. Не боимся Арсенал»
Главный тренер «Порту» рассказал о предстоящем матче Лиги чемпионов
12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» и «Порту».
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау перед игрой рассказал:
«Порту приехал в Лондон, чтобы дать бой, выиграть матч и выйти в четвертьфинал. Мы полны уважения к Арсеналу, но не боимся его.
Обе команды умеют играть в хороший футбол. Кто бы ни вышел в их составе, мы должны быть готовы правильно реагировать в обороне и постараться переиграть соперника».
Первый матч состоялся в Порту и завершился победой португальской команды (1:0).
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