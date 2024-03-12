КОНСЕЙСАУ: «Порту приехал в Лондон, чтобы дать бой. Не боимся Арсенал»

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» и «Порту».

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау перед игрой рассказал:

«Порту приехал в Лондон, чтобы дать бой, выиграть матч и выйти в четвертьфинал. Мы полны уважения к Арсеналу, но не боимся его.

Обе команды умеют играть в хороший футбол. Кто бы ни вышел в их составе, мы должны быть готовы правильно реагировать в обороне и постараться переиграть соперника».

Первый матч состоялся в Порту и завершился победой португальской команды (1:0).