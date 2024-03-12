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Лига чемпионов
12 марта 2024, 21:37 | Обновлено 12 марта 2024, 21:44
77
0

АРТЕТА: «Мы должны создать больше моментов, чем в первом матче»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о предстоящем матче ЛЧ с «Порту»

12 марта 2024, 21:37 | Обновлено 12 марта 2024, 21:44
77
0
АРТЕТА: «Мы должны создать больше моментов, чем в первом матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» и «Порту».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед игрой сказал:

«Нам нужно поменять пару вещей, чтобы мы могли создать больше моментов, чем в первом матче. Это уровень Лиги чемпионов. Здесь играют топ-команды.

Нам надо быть лучше. Надеюсь, что болельщики будут громко нас поддерживать, и мы сможем вместе пробиться в четвертьфинал».

Первый матч состоялся в Порту и завершился победой португальской команды (1:0).

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Арсенал Лондон пресс-конференция Лига чемпионов Порту Арсенал - Порту Микель Артета
Источник УЕФА
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