Лига чемпионов12 марта 2024, 21:37 | Обновлено 12 марта 2024, 21:44
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АРТЕТА: «Мы должны создать больше моментов, чем в первом матче»
Главный тренер «Арсенала» рассказал о предстоящем матче ЛЧ с «Порту»
12 марта 2024, 21:37 | Обновлено 12 марта 2024, 21:44
77
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12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Арсенал» и «Порту».
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед игрой сказал:
«Нам нужно поменять пару вещей, чтобы мы могли создать больше моментов, чем в первом матче. Это уровень Лиги чемпионов. Здесь играют топ-команды.
Нам надо быть лучше. Надеюсь, что болельщики будут громко нас поддерживать, и мы сможем вместе пробиться в четвертьфинал».
Первый матч состоялся в Порту и завершился победой португальской команды (1:0).
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