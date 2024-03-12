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Италия
12 марта 2024, 21:15 | Обновлено 12 марта 2024, 21:32
62
0

КАЛЬЦОНА: «Ребята готовы сделать все возможное против Барселоны»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал предстоящий матч ЛЧ

12 марта 2024, 21:15 | Обновлено 12 марта 2024, 21:32
62
0
КАЛЬЦОНА: «Ребята готовы сделать все возможное против Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона перед игрой сказал:

«Мы готовы. Потратили несколько дней на то, чтобы отработать некоторые детали, и сейчас ребята готовы сделать все возможное против Барселоны. Да, мы по-прежнему пропускаем голы, и все же медленно, но верно исправляем это.

У Барселоны есть четкая философия, и Хави говорит, что они не собираются менять свой подход. Мы говорим о команде, у которой много вариантов и отличных игроков. Мы должны их сдержать».

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

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Барселона Наполи Лига чемпионов Франческо Кальцона Барселона - Наполи пресс-конференция
Источник УЕФА
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