КАЛЬЦОНА: «Ребята готовы сделать все возможное против Барселоны»

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона перед игрой сказал:

«Мы готовы. Потратили несколько дней на то, чтобы отработать некоторые детали, и сейчас ребята готовы сделать все возможное против Барселоны. Да, мы по-прежнему пропускаем голы, и все же медленно, но верно исправляем это.

У Барселоны есть четкая философия, и Хави говорит, что они не собираются менять свой подход. Мы говорим о команде, у которой много вариантов и отличных игроков. Мы должны их сдержать».

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).