ХАВИ: «Самая важная игра сезона. Мы уже 4 года не выходили в четвертьфинал»
Главный тренер «Барселоны» перед игрой ЛЧ высказал свое мнение
12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».
Главный тренер «Барселоны» Хави перед игрой сказал:
«Сейчас это самая важная игра в сезоне. Мы мотивированы и воодушевлены, потому что уже четыре года не выходили в четвертьфинал.
Нам предстоит сразиться с сильным соперником, который в прошлом году стал чемпионом своей страны. Надеюсь, этот вечер станет волшебным для болельщиков «Барселоны».
Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).
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