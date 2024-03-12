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  4. ХАВИ: «Самая важная игра сезона. Мы уже 4 года не выходили в четвертьфинал»
Лига чемпионов
12 марта 2024, 21:29 | Обновлено 12 марта 2024, 21:36
167
0

ХАВИ: «Самая важная игра сезона. Мы уже 4 года не выходили в четвертьфинал»

Главный тренер «Барселоны» перед игрой ЛЧ высказал свое мнение

12 марта 2024, 21:29 | Обновлено 12 марта 2024, 21:36
167
0
ХАВИ: «Самая важная игра сезона. Мы уже 4 года не выходили в четвертьфинал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Главный тренер «Барселоны» Хави перед игрой сказал:

«Сейчас это самая важная игра в сезоне. Мы мотивированы и воодушевлены, потому что уже четыре года не выходили в четвертьфинал.

Нам предстоит сразиться с сильным соперником, который в прошлом году стал чемпионом своей страны. Надеюсь, этот вечер станет волшебным для болельщиков «Барселоны».

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

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Барселона Наполи пресс-конференция Лига чемпионов Барселона - Наполи Хави
Источник УЕФА
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