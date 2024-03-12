Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч ЛЧ Арсенал – Порту
Матч начнется в 22:00
Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».
Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко остался в запасе на этот поединок.
Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Троссард, Сака.
Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес, Варела, Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау, Эванилсон.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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