Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч ЛЧ Арсенал – Порту

Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко остался в запасе на этот поединок.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Троссард, Сака.



Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес, Варела, Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау, Эванилсон.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.