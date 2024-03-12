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Лига чемпионов
12 марта 2024, 21:10 | Обновлено 12 марта 2024, 22:05
1556
1

Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч ЛЧ Арсенал – Порту

Матч начнется в 22:00

12 марта 2024, 21:10 | Обновлено 12 марта 2024, 22:05
1556
1
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч ЛЧ Арсенал – Порту

Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский фулбек «канониров» Александр Зинченко остался в запасе на этот поединок.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивиор, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Троссард, Сака.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Нико Гонсалес, Варела, Пепе Акино, Галено, Франсишку Консейсау, Эванилсон.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Порту Арсенал - Порту стартовые составы
Источник Sport.ua
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luceorius
 В еращому разі вийде на заміну при умові, якщо доля протистояння вже буде вирішена на користь Арсенала.
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