Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи
Первый матч пройдет 12 марта в 22:00 в Барселоне
12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).
Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи
Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямал, Рафинья, Левандовски.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaNapoli | @ChampionsLeague pic.twitter.com/nBAiXY3Ge7— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 12, 2024
STARTING XI#BarcaNapoli pic.twitter.com/I9X87RxccI— Napoli Zone (@TheNapoliZone) March 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинале саудовский Аль-Наср уступил клубу Аль-Айн из ОАЭ
Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву