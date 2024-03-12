12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

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Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямал, Рафинья, Левандовски.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Кварацхелия, Осимхен.