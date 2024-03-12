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Лига чемпионов
12 марта 2024, 20:55 | Обновлено 12 марта 2024, 21:53
572
0

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи

Первый матч пройдет 12 марта в 22:00 в Барселоне

12 марта 2024, 20:55 | Обновлено 12 марта 2024, 21:53
572
0
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи

12 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Барселона – Наполи

Барселона: тер Штеген, Канселу, Араухо, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Гюндоган, Фермин Лопес, Ямал, Рафинья, Левандовски.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Кварацхелия, Осимхен.

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Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи стартовые составы
Источник Sport.ua
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