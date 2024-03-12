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  4. Георгий БУЩАН: «Сегодня был не футбол, а антифутбол»
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 20:04 |
1141
0

Георгий БУЩАН: «Сегодня был не футбол, а антифутбол»

Голкипер «Динамо» прокомментировал матч против «Зари»

12 марта 2024, 20:04 |
1141
0
Георгий БУЩАН: «Сегодня был не футбол, а антифутбол»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Зари» (2:0):

– Поздравляю команду и болельщиков с победой. Учитывая погодные условия, сегодня был не футбол, а немного антифутбол. Мы настраивались на трудную игру и все делали для победы.

– Повлиял ли снегопад на установку, которую тренеры давали вам на игру?

– На предматчевой разминке поле было получше. По ходу игры немного подстроились под газон и уже играли в свой футбол.

– Такое поле достаточно травматично, а у вас впереди важные матчи за сборную. Не было ли у ребят мыслей о том, что сегодня нужно играть осторожнее?

– Нет, мы сегодня в расположении киевского «Динамо», поэтому думали только о победе, а о делах сборной подумаем уже завтра.

– Вы уже в третьем матче подряд выходите на поле с капитанской повязкой, как чувствуете себя в этой роли? Добавляет ли она вам ответственность?

– Да, то, что ответственности становится больше – это 100%. Но отмечу, что капитанская повязка нашла меня, потому что ребята получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления и здоровья, чтобы после паузы, связанной с матчами сборной, они вернулись в обойму и помогали нам на поле. Дополнительные обязанности? Нет, все по-прежнему.

– Насколько важно было забить второй мяч, чтобы события не сложились, как в прошлом матче с «Вересом», когда соперник сравнял счет на последней компенсированной минуте?

– Если думать о плохом, то оно произойдет. Поэтому мы настраивались только на победу, стремились сзади сыграть на ноль. И были уверены на 100%, что еще забьем.

– Ждут ли в команде возвращения Андрея Ярмоленко? Что дает его присутствие на поле?

– На самом деле, он многое добавляет команде, в частности, сил, уверенности. Когда он выходит, мы знаем, что есть человек, который может сделать разницу на поле.

– Как вам играть в присутствии болельщиков? Атмосфера приятнее?

– Да. Хотел бы поблагодарить наших ВСУ за то, что дают возможность болельщикам ходить на матчи. Нам нужна их поддержка и нам приятно играть для них.

– Многие говорили, что они ходят на стадион, как на праздник. Для вас это тоже так?

– Конечно, для нас каждая игра – это праздник, а с болельщиками – еще больше.

– Улучшила ли победа над «Зарей» настроение перед отъездом в сборную Украины?

– Да, конечно. Каждая победа придает силы и мотивации работать каждый день и улучшать свои качества.

– Заряжены ли на решающие матчи сборной?

– Конечно, да.

– Вы рассчитываете, что в Боснии и Герцеговине вас будут поддерживать наши болельщики?

– Конечно, мы на это рассчитываем. В Европе много украинцев, и они нас горячо поддерживают. Я буду рад видеть их.

После победы киевляне продолжают находиться на 4 строчке УПЛ, имея в активе 38 очков.

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Источник ФК Динамо Киев
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