Маттео ПОЛИТАНО: «Барселона остается топовой командой»
Вингер «Наполи» поделился ожиданиями от матча против «Барселоны»
Вингер итальянского «Наполи» Маттео Политано поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:
«Барселона» остается топовой командой с сильными игроками. В первом матче они создали нам проблемы в первом тайме. Это будет очень сложный матч. Если мы будем сидеть сложа руки, то пострадаем, потому что их сила заключается во владении мячом.
Пенальти? Мы отрабатывали их в понедельник в конце тренировки. Но мы надеемся пройти дальше до того, как матч перейдет в серию одиннадцатиметровых».
Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.
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