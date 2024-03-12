Маттео ПОЛИТАНО: «Барселона остается топовой командой»

Вингер итальянского «Наполи» Маттео Политано поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Барселона» остается топовой командой с сильными игроками. В первом матче они создали нам проблемы в первом тайме. Это будет очень сложный матч. Если мы будем сидеть сложа руки, то пострадаем, потому что их сила заключается во владении мячом.

Пенальти? Мы отрабатывали их в понедельник в конце тренировки. Но мы надеемся пройти дальше до того, как матч перейдет в серию одиннадцатиметровых».

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.