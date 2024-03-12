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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 18:55 | Обновлено 12 марта 2024, 19:01
128
0

ВИДЕО. Как забили Судаков и Сикан? Шахтер нанес 20 ударов за один тайм

После первого тайма счет – 2:0 в пользу горняков в игре против Миная

12 марта 2024, 18:55 | Обновлено 12 марта 2024, 19:01
128
0
ВИДЕО. Как забили Судаков и Сикан? Шахтер нанес 20 ударов за один тайм
УПЛ-ТВ

Вечером 12 марта проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Минай».

Команды встречаются во Львове на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 40 очков.

В первом тайме горняки нанесли 20 ударов по воротам соперника, причем 8 раз попали в створ ворот.

Голы Георгия Судакова (с пенальти) и Даниила Сикана обеспечили горнякам комфортный перевес после первого тайма – 2:0, перерыв.

ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 24 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Даниил Сикан, 30 мин

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай Георгий Судаков Даниил Сикан видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
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