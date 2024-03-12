Романов вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ

Украины. Тем самым он, обойдя киевлянина Евгения Арановского, вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ. За 14 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил нарушителям дисциплины 845 желтых (402 хозяевам + 443 гостям) и 70 красных (34 + 36) карточек, а также назначил 54 пенальти: 28 в ворота гостей и 26 – хозяев.

К слову, по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 арбитров-гвардейцев чемпионатов Украины