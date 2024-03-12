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  4. Романов вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 18:31 | Обновлено 12 марта 2024, 18:36
114
0

Романов вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ

Рефери из Днепра провел 140-й матч в чемпионатах Украины

12 марта 2024, 18:31 | Обновлено 12 марта 2024, 18:36
114
0
Романов вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ
ФК Динамо. Виталий Романов (в центре)

Украины. Тем самым он, обойдя киевлянина Евгения Арановского, вошел в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ. За 14 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил нарушителям дисциплины 845 желтых (402 хозяевам + 443 гостям) и 70 красных (34 + 36) карточек, а также назначил 54 пенальти: 28 в ворота гостей и 26 – хозяев.

К слову, по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 арбитров-гвардейцев чемпионатов Украины

Арбитр

Город

Матчи

1.

Сергей ШЕБЕК

Киев

226

2.

Виталий ГОДУЛЯН

Одесса

202

3.

Василий МЕЛЬНИЧУК

Симферополь

190

4.

Игорь ИЩЕНКО

Хмельницкий/Киев

186

5.

Игорь ЯРМЕНЧУК

Киев

168

6.

Андрей ШАНДОР

Львов

150

7.

Анатолий АБДУЛА

Харьков

146

8.

Александр ДЕРДО

Черноморск

142

9.

Валерий ОНУФЕР

Ужгород

141

10.

Виталий РОМАНОВ

Днепр

140
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Источник Sport.ua
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