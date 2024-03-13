Другие новости13 марта 2024, 15:50 | Обновлено 13 марта 2024, 16:00
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Важные события во всех видах спорта совместно sport.ua и GGBET
13 марта 2024, 15:50 | Обновлено 13 марта 2024, 16:00
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В четверг, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Вильярреал – Марсель
19:45 Глазго Рейнджерс – Бенфика
19:45 Байер – Карабах
LOL (Киберспорт)
10:00 FearX – DRX
22:00 100 Thieves – Cloud9
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