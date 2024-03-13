Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Другие новости
13 марта 2024, 15:50 | Обновлено 13 марта 2024, 16:00
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

Важные события во всех видах спорта совместно sport.ua и GGBET

13 марта 2024, 15:50 | Обновлено 13 марта 2024, 16:00
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Вильярреал – Марсель

Ggbet 2.34 – 3.96 – 2.98

19:45 Глазго Рейнджерс – Бенфика

2.91 – 3.82 - 2,46

19:45 Байер – Карабах

Ggbet 1.19 – 8.70 – 16.50

LOL (Киберспорт)

10:00 FearX – DRX

Ggbet 1.63 – 2.34

22:00 100 Thieves – Cloud9

Ggbet 2.27 – 1.67

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 марта
ставка дня прогнозы букмекеров главные матчи дня
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 980 оккупантов, 5 танков и 20 ББМ
Война | 13 марта 2024, 07:59 5
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 980 оккупантов, 5 танков и 20 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 980 оккупантов, 5 танков и 20 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба
Футбол | 13 марта 2024, 14:13 0
Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба
Источник: известный экс-игрок Черноморца может стать спортдиректором клуба

Иван Бобко близок к возвращению в Одессу

GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
Киберспорт | 12.03.2024, 19:35
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Футбол | 12.03.2024, 14:50
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13.03.2024, 06:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 22
Футбол
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
11.03.2024, 18:17
MMA
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
12.03.2024, 00:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем