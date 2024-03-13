СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

В четверг, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Вильярреал – Марсель

2.34 – 3.96 – 2.98

19:45 Глазго Рейнджерс – Бенфика

2.91 – 3.82 - 2,46

19:45 Байер – Карабах

1.19 – 8.70 – 16.50

LOL (Киберспорт)

10:00 FearX – DRX

1.63 – 2.34

22:00 100 Thieves – Cloud9

2.27 – 1.67