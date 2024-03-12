Клуб Второй лиги подпишет экс-игрока лондонского Арсенала

Второлиговый «Звягель» из Житомирской области подпишет контракт с бывшим левым вингером лондонского «Арсенала» Джорджем Льюисом, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

23-летний норвежец имеет в своем активе 13 матчей за «Арсенал» U-23, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Футболист в свое время неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой «канониров».

Переход в «Звягель» состоится на правах свободного агента, ведь с июля 2023 года Джордж Льюис не имеет контракта ни с одной командой.

Ранее «Звягель» покинул коуч Сергей Шищенко, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера в «Полесье».