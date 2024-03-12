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Украина. Вторая лига
12 марта 2024, 18:13 | Обновлено 12 марта 2024, 19:06
1805
0

Клуб Второй лиги подпишет экс-игрока лондонского Арсенала

К «Звягелю» присоединится Джордж Льюис

12 марта 2024, 18:13 | Обновлено 12 марта 2024, 19:06
1805
0
Клуб Второй лиги подпишет экс-игрока лондонского Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Льюис

Второлиговый «Звягель» из Житомирской области подпишет контракт с бывшим левым вингером лондонского «Арсенала» Джорджем Льюисом, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

23-летний норвежец имеет в своем активе 13 матчей за «Арсенал» U-23, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Футболист в свое время неоднократно привлекался к тренировкам с первой командой «канониров».

Переход в «Звягель» состоится на правах свободного агента, ведь с июля 2023 года Джордж Льюис не имеет контракта ни с одной командой.

Ранее «Звягель» покинул коуч Сергей Шищенко, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера в «Полесье».

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Звягель Арсенал Лондон Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы свободный агент Эндрю Тодос
Источник Zorya Londonsk
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