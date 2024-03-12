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  4. Шахтер – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 16:49 |
529
0

Шахтер – Минай. Стали известны стартовые составы

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 18:00

12 марта 2024, 16:49 |
529
0
Шахтер – Минай. Стали известны стартовые составы
ФК Шахтер

Сегодня, 12 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Желько Любеновича на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кевин, Судаков, Сикан.

«Минай»: Кемкин, Дмитрук, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Гуничев.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай стартовые составы
Источник Sport.ua
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