Шахтер – Минай. Стали известны стартовые составы
Матч 21-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 12 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Желько Любеновича на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кевин, Судаков, Сикан.
«Минай»: Кемкин, Дмитрук, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Гуничев.
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