Шахтер – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 12 марта, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 1-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Желько Любеновича на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кевин, Судаков, Сикан.

«Минай»: Кемкин, Дмитрук, Корнийчук, Скиба, Прокопчук, Чуев, Петько, Витенчук, Вакула, Ременяк, Гуничев.