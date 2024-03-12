ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Лунин принял решение относительно будущего в «Реале» и озвучил его Пересу, Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена, Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии.