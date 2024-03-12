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12 марта 2024, 16:29 |
1672
0

ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим

Смотрите выпуск новостей от Sport.ua

12 марта 2024, 16:29 |
1672
0
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим

В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Лунин принял решение относительно будущего в «Реале» и озвучил его Пересу, Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена, Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии.

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Источник Sport.ua
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