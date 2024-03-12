Другие новости12 марта 2024, 16:29 |
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ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
Смотрите выпуск новостей от Sport.ua
12 марта 2024, 16:29 |
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В сегодняшнем выпуске будем говорить о главных новостях из мира спорта. Лунин принял решение относительно будущего в «Реале» и озвучил его Пересу, Цыганков избежал худшего в ситуации с травмой колена, Бывший чемпион по боксу застрелен в Германии.
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