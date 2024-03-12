ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины
Вратарь «Бенфики» напоминает миру о войне и критикует россию
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин посетил еженедельный митинг в поддержку Украины в Португалии.
22-летний футболист посетил событие с красноречивым плакатом: «Ни морали, ни достоинства, ни чести, ни благодати. россия – террорист».
В Instagram-stories Анатолий написал: «Еженедельный митинг в поддержку Украины состоялся в минувшую субботу в Лиссабоне. Должны напоминать миру важные месседжи. Поддерживайте такие мероприятия в своих городах и странах».
В этом сезоне Анатолий Трубин провел 21 матч в чемпионате Украины, пропустив 16 голов. В 10 поединках украинец сумел оставить свои ворота «сухими».
ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины
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