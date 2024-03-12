Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины
Португалия
12 марта 2024, 17:46 |
2025
2

ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины

Вратарь «Бенфики» напоминает миру о войне и критикует россию

12 марта 2024, 17:46 |
2025
2
ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины
Instagram. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин посетил еженедельный митинг в поддержку Украины в Португалии.

22-летний футболист посетил событие с красноречивым плакатом: «Ни морали, ни достоинства, ни чести, ни благодати. россия – террорист».

В Instagram-stories Анатолий написал: «Еженедельный митинг в поддержку Украины состоялся в минувшую субботу в Лиссабоне. Должны напоминать миру важные месседжи. Поддерживайте такие мероприятия в своих городах и странах».

В этом сезоне Анатолий Трубин провел 21 матч в чемпионате Украины, пропустив 16 голов. В 10 поединках украинец сумел оставить свои ворота «сухими».

ФОТО. Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины

По теме:
ВИДЕО. Рестлер Джон Сина вручал Оскар абсолютно голым
Упал прямо на кладбище. В рф разбился самолет Ил-76, на борту было 15 чел.
Легион Свобода россии взял под контроль поселок в Курской области
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу российско-украинская война фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Футбол | 12 марта 2024, 12:11 10
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Ребята в Шахтере и сборной каждый день помогают ВСУ»

Игрок уверен, что это обязанность футболистов

Клуб Второй лиги Украины подпишет экс-игрока лондонского Арсенала
Футбол | 12 марта 2024, 18:13 0
Клуб Второй лиги Украины подпишет экс-игрока лондонского Арсенала
Клуб Второй лиги Украины подпишет экс-игрока лондонского Арсенала

К «Звягелю» присоединится Джордж Льюис

Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Футбол | 11.03.2024, 21:28
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Футбол | 12.03.2024, 06:55
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Шахтер может попасть в основной раунд ЛЧ. Предполагаемый посев в еврокубках
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Футбол | 12.03.2024, 06:51
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
+
Ответить
+2
Лига Конференций Без Динамо
Прямо как  не из Шахтера. Может поэтому и сбежал, что не мог быть у сепаров?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 3
Футбол
Паркер сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея
Паркер сравнил силу удара Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея
11.03.2024, 12:14
Бокс
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
Сбежавший из Динамо легионер одним словом описал войну в Украине
11.03.2024, 14:10
Война
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
ФОТО. Джошуа после победы над Нганну встретился с легендарным футболистом
11.03.2024, 10:01
Бокс
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
12.03.2024, 07:01
Футбол
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
Ребров довызвал в сборную Украины двух игроков из Динамо и Днепра-1
11.03.2024, 13:00 7
Футбол
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины. За что волнуется Карло?
11.03.2024, 00:16 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
12.03.2024, 02:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем