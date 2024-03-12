Украина. Премьер лига12 марта 2024, 16:20 | Обновлено 12 марта 2024, 17:08
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ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче с Зарей
Форвард «Динамо» Киев вывел свою команду вперед
12 марта 2024, 16:20 | Обновлено 12 марта 2024, 17:08
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Сегодня, 12 марта «Динамо» Киев в матче 21-го тура УПЛ принимает «Зарю», которая вышла на матч в экспериментальном составе.
На 30-й минуте «Динамо» вышло вперед усилиями своего форварда Владислава Ваната.
- Все самые интересные моменты матча смотрите в Telegram-канале «Спортивний оглядач».
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