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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 16:20 | Обновлено 12 марта 2024, 17:08
695
0

ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче с Зарей

Форвард «Динамо» Киев вывел свою команду вперед

12 марта 2024, 16:20 | Обновлено 12 марта 2024, 17:08
695
0
ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче с Зарей
ФК Динамо. Владислав Ванат

Сегодня, 12 марта «Динамо» Киев в матче 21-го тура УПЛ принимает «Зарю», которая вышла на матч в экспериментальном составе.

На 30-й минуте «Динамо» вышло вперед усилиями своего форварда Владислава Ваната.

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Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Заря Владислав Ванат видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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