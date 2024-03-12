ВИДЕО. Ванат открыл счет в матче с Зарей

Сегодня, 12 марта «Динамо» Киев в матче 21-го тура УПЛ принимает «Зарю», которая вышла на матч в экспериментальном составе.

На 30-й минуте «Динамо» вышло вперед усилиями своего форварда Владислава Ваната.