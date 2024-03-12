ВИДЕО. «Ничего особенного». Мудрик прокомментировал свой супергол
Украинский вингер «Челси» поблагодарил Бога за забитый мяч
11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.
После игры сам Михаил Мудрик пересмотрел момент со своим суперголом и прокомментировал данный эпизод:
«Ничего особенного. Слава Богу, что парень на линии позволил мне забить этот гол. Да, это было неплохо».
ВИДЕО. «Ничего особенного». Мудрик прокомментировал свой супергол
@setantasportsua "Нічого особливого." 😅 #mudryk #chelsea #epl #setantasports ♬ original sound - Setanta Sports Ukraine
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