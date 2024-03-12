11 марта состоялся матч 28-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонского клуба.

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 76-й Мудрик отметился забитым мячом.

После игры сам Михаил Мудрик пересмотрел момент со своим суперголом и прокомментировал данный эпизод:

«Ничего особенного. Слава Богу, что парень на линии позволил мне забить этот гол. Да, это было неплохо».

ВИДЕО. «Ничего особенного». Мудрик прокомментировал свой супергол