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  4. Франческо КАЛЬЦОНА: «Наполи готов к матчу против Барселоны»
Лига чемпионов
12 марта 2024, 15:59 |
120
0

Франческо КАЛЬЦОНА: «Наполи готов к матчу против Барселоны»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от матча против «Барселоны»

12 марта 2024, 15:59 |
120
0
Франческо КАЛЬЦОНА: «Наполи готов к матчу против Барселоны»
УЕФА. Франческо Кальцона

Главный тренер итальянского «Наполи» Франческо Кальцона поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Наполи» готов. Мы провели несколько дней, отрабатывая детали, и ребята стремятся сделать все возможное, чтобы пройти «Барселону». Это правда, что мы все еще пропускаем голы, но медленно и уверенно мы улучшаемся.

У «Барселоны» есть четкая философия, и даже Хави сказал, что они не собираются менять свой подход. Мы говорим о команде со многими тактическими вариантами и игроками. Мы должны их сдерживать.

Ламин Ямал имеет качества, чтобы стать лучшим игроком мира. Он очень молод и кажется профессионалом. У него есть все, чтобы стать лучшим игроком мира».

Матч «Барселона» – «Наполи» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.

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Франческо Кальцона Барселона Наполи Лига чемпионов Барселона - Наполи
Источник УЕФА
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