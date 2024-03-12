Директор Днепра-1: Не видим необходимости переносить матчи в другие города

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал, есть ли возможность переезда команды в другой город на фоне постоянных воздушных тревог в Днепре:

«Для команд низшего класса, которыми я, без обид, считаю «Минай» и «Рух», тревоги во время матчей пошли на пользу, а нам нет. Однако дальше у нас – «Заря», которая набрала ход, «Динамо», «Кривбасс» и «Шахтер». Это команды, которые на уровне с «Днепром-1», или превосходят нас, учитывая наши трудности с составом. Будут равные условия. Главное не пропускать быстрый гол и не ставить себя в зависимость отыграться.

По вопросу переноса матчей в другие города, я разговаривал и с Максимовым, и с Русолом. Мы не видим такой необходимости. Сегодня в Ковалевке уже было 2 тревоги. Кто знает, возможно, и во время матча будет. Сложно предсказать.

Если мы, например, сыграем с «Динамо» в Киеве, и «Динамо», например, нам пообещает оплатить отель, то как тогда будет «Кривбасс» на нас смотреть? Я очень уважаю Караманица. Он обидится. Как будет Срна на нас смотреть, если мы потом не приедем во Львов, хоть нам и пообещают автобус отремонтировать.

Надо, чтобы все команды были в равных условиях. Мы мечтаем, что тревог не будет, что в третий раз такого не произойдет. Не хочется, чтобы они были, потому что это мешает «Днепру-1». Однако это будет мешать и соперникам. Главное, хорошо начать матч».