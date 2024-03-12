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Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 14:18 |
631
1

Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря

Матч 21-го тура УПЛ начнется в 15:30

12 марта 2024, 14:18 |
631
1
Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря
Стадион имени Валерия Лобановского

Сегодня, 12 марта, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 4-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Как и сообщалось ранее, «Заря» из-за бойкота группы футболистов выйдет на игру в экспериментальном составе.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Юрия Коваля на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Заря»: Сапутин, Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев, Ндур.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря стартовые составы
Источник Sport.ua
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Gargantua
украинцы пропустили тренировку и президент запустил вместо них штрейкбрехеров из дубля
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