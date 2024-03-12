Эксперимент луганчан. Известны стартовые составы на матч Динамо – Заря

Сегодня, 12 марта, «Динамо» Киев на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в матче двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 4-е и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Как и сообщалось ранее, «Заря» из-за бойкота группы футболистов выйдет на игру в экспериментальном составе.

Стали известны стартовые составы команд Александра Шовковского и Юрия Коваля на матч:

«Динамо» Киев: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Тымчик, Бражко, Шапаренко, Шепелев, Кабаев, Волошин, Ванат.

«Заря»: Сапутин, Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев, Ндур.