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ITF
12 марта 2024, 13:59 | Обновлено 12 марта 2024, 14:00
206
0

Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Чехии

Украинская теннисистка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции

12 марта 2024, 13:59 | Обновлено 12 марта 2024, 14:00
206
0
Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) уверенно стартовала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче первого раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№173 WTA).

Ржичаны. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Снигур сыграет с победительницей матча Полина Кудерметова (№190 WTA) – Никола Бартункова (№244 WTA)

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Источник Sport.ua
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