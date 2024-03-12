Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Чехии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) уверенно стартовала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).

В матче первого раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№173 WTA).

Ржичаны. Первый круг

Дарья Снигур (Украина, 1) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2

В следующем раунде Снигур сыграет с победительницей матча Полина Кудерметова (№190 WTA) – Никола Бартункова (№244 WTA)