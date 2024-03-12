ITF12 марта 2024, 13:59 | Обновлено 12 марта 2024, 14:00
206
0
Снигур уверенно стартовала на турнире ITF в Чехии
Украинская теннисистка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции
12 марта 2024, 13:59 | Обновлено 12 марта 2024, 14:00
206
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) уверенно стартовала на турнире ITF W75 в городе Ржичаны (Чехия).
В матче первого раунда украинка, которая получила первый номер посева от организаторов, переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№173 WTA).
Ржичаны. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:4, 6:2
В следующем раунде Снигур сыграет с победительницей матча Полина Кудерметова (№190 WTA) – Никола Бартункова (№244 WTA)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2024, 00:05 9
В четвертьфинале саудовский Аль-Наср уступил клубу Аль-Айн из ОАЭ
Футбол | 12 марта 2024, 07:05 11
36-летний форвард оказался ненужным даже родному «Интернасьоналу»…
Футбол | 11.03.2024, 23:37
Теннис | 12.03.2024, 07:37
Футбол | 11.03.2024, 15:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.03.2024, 07:48 4
10.03.2024, 13:29
11.03.2024, 21:28 6
11.03.2024, 13:00 7
11.03.2024, 07:01 4
11.03.2024, 00:16 10
11.03.2024, 08:16 1
11.03.2024, 17:21 3