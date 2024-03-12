Цыганков получил признание за ассист в матче Ла Лиги

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков попал в символическую сборную 28-го тура Ла Лиги по версии статистического портала SofaScore.

В матче против «Осасуны» 26-летний футболист провел на поле всего 63 минуты и был заменен из-за повреждения, но успел отметиться голевой передачей, за что получил оценку 8.1.

Такого балла хватило, чтобы попасть в команду тура. Интересно, что там его разместили не на привычной позиции правого вингера, а в центре полузащиты.

Всего на счету Виктора Цыганков 6 забитых мячей и 4 голевые передачи в 23 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.