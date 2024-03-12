Из-за бойкота? Заря выйдет на матч с Динамо в экспериментальном составе

Сегодня, 12 марта 2024 года, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и луганской «Зарей». Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Как сообщает ТаТоТаке, луганская команда на этот матч выйдет в «беспрецедентно экспериментальном составе».

Журналист Михаил Спиваковский отмечает, что костяк команды будут составлять легионеры и молодежь. К матчу будут привлечены даже те игроки, которые день назад играли за «Зарю» U-19 против сверстников из «Динамо».

Причиной этому, скорее всего, является бойкот украинских игроков «Зари», которым не выплачивают зарплату. Футболисты в знак протеста пропустили одну из предматчевых тренировок.