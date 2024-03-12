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  4. Из-за бойкота? Заря выйдет на матч с Динамо в экспериментальном составе
Украина. Премьер лига
12 марта 2024, 13:19 |
2655
4

Из-за бойкота? Заря выйдет на матч с Динамо в экспериментальном составе

За луганчан сыграют даже игроки команды U-19

12 марта 2024, 13:19 |
2655
4
Из-за бойкота? Заря выйдет на матч с Динамо в экспериментальном составе
ФК Заря

Сегодня, 12 марта 2024 года, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и луганской «Зарей». Начало поединка запланировано на 15:30 по киевскому времени.

Как сообщает ТаТоТаке, луганская команда на этот матч выйдет в «беспрецедентно экспериментальном составе».

Журналист Михаил Спиваковский отмечает, что костяк команды будут составлять легионеры и молодежь. К матчу будут привлечены даже те игроки, которые день назад играли за «Зарю» U-19 против сверстников из «Динамо».

Причиной этому, скорее всего, является бойкот украинских игроков «Зари», которым не выплачивают зарплату. Футболисты в знак протеста пропустили одну из предматчевых тренировок.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря ТаТоТаке Михаил Спиваковский Заря Луганск U-19
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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vbrjkf
Отак потихеньку вмирають українські клуби... 
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0
Alex196
А писали что это все выдумки .платят стабильно 
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0
AK.228
Випускайте лікарів, масажистів 
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-2
Max-Morlock
ТАКЕТаТо
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-3
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